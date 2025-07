Wat wel tastbaar is, is het standbeeld van Will Tura dat in '21 werd onthuld. De zanger is er fier op, maar ook met deze gidsbeurten is hij heel tevreden, liet hij 10 jaar geleden blijken. "Ik heb hem gezien bij het weekend van de start. Hij was stomverbaasd en zei tegen de bevoegde schepen: hallo, er is hier iemand die een gidsbeurt doet. De schepen zei: wij hebben dat ingericht. Natuurlijk weten we dat. Hij was vereerd."

Nu zaterdag is er in Veurne een muzikaal eerbetoon voor de keizer van het Vlaamse lied met onder meer Helmut Lotti en Jelle Cleymans.