In de hippodroom zorgt de organisatie opnieuw voor een totaalspektakel waar topsport en entertainment hand in hand gaan, maar Waregem Koerse wil zich ook sociaal engageren. Dat doet het voor het vierde jaar op een rij met de Horse Race 4Brain voor het goede doel.



Daarin nemen een aantal Bekende Vlamingen het in duo sulky’s tegen elkaar op met als doel om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar hersenaandoeningen. Comedian en presentator Jens Dendoncker, zelf ambassadeur van de Epilepsie Liga, is het trotse uithangbord.



"Hersenaandoeningen zijn een onderschat probleem", legt Dendoncker uit. "Er gaat te weinig geld naartoe. Dan ben ik heel blij dat er zo’n groot charity luik aan Waregem Koerse verbonden is."