Jean-Baptiste Van Damme is uitgeroepen tot JCI Vlaamse Jonge Ondernemer 2026, na zich te hebben onderscheiden van de vier andere finalisten. Devan Plastics uit Kortrijk ontwikkelt en produceert verpakkingen voornamelijk voor de voedingssector.
Jean-Baptiste Van Damme wist ook de harten van het publiek te veroveren en nam dus ook de publieksprijs mee naar huis.
De JCI Award Vlaamse Jonge Ondernemer is een initiatief van JCI (Jong Economische Kamer) en bekroont jaarlijks ondernemers tot 40 jaar die uitblinken in innovatie, duurzaamheid en leiderschap.
De JCI Award Vlaamse Jonge Ondernemer is de kers op de taart van ons werkjaar, zegt Melanie Vandewaetere, Voorzitster van JCI Vlaanderen 2025-2026. Bij het brede publiek is het event vooral bekend als “De Vlaamse JO”, waarbij kandidaten via een provinciaal traject geselecteerd worden, aldus Vandewaetere.
De vijf finalisten waren: Jean-Baptiste Van Damme (Devan Plastics – West-Vlaanderen), Jorrit Willaert (Jurimesh – Oost-Vlaanderen), Lars Veelaert (XFA – Antwerpen), Max De Cock (Madmax – Vlaams-Brabant) en Thomas Jeurissen (MVT – Limburg).