Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Jean-Bap­tist Van Dam­me is West-Vlaam­se Jon­ge Onder­ne­mer van het Jaar

Awardshow JCI WVLJO 2025

Jean-Baptiste Van Damme is uitgeroepen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. Hij kon de jury overtuigen met zijn verpakkingsbedrijf Devan Plastics.

Jean-Baptist Van Damme nam in 2014 samen met zijn broer het bedrijf over. Sindsdien groeide Devan Plastics uit tot een internationale speler in verpakkingen, met klanten in zo’n honderd landen. “We combineren engineering en productie onder één dak, waardoor we sneller en flexibeler kunnen werken”, zegt Van Damme.

Volgens de jury scoort het bedrijf sterk op strategie, internationalisering en maatschappelijke impact. Daarmee treedt Van Damme in de voetsporen van eerdere laureaten zoals Patrick Reyntjens en Tineke Serru.

De redactie

Nieuws

Nieuws
Update

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden