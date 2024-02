Er zijn permanente metingen in de Steenstraat, Zuidzandstraat, Noordzandstraat, Geldmunstraat, de markt, het Simon Stevinplein en aan het station. Schepen van Smart City Minou Esquenet: “De burger kan via het druktedashboard op de website in real-time bekijken hoe druk of hoe rustig het op een bepaald moment is in de stad.”

Brugge zelf kan de tellingen gebruiken om in drukke periodes maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld tijdens de Warmste Week op 't Zand. Tegelijk biedt het de stad en handelaars interessante informatie over

het effect van bepaalde campagnes en evenementen. Voor de privacy is er geen probleem klinkt het, want het systeem gebruikt geen beelden, maar radiosignalen, waar mensen doorlopen.

