Janna Rommel-Opstaele stapte in 1994 in de politiek en werd meteen gemeenteraadslid. In 2006 werd ze schepen, in 2012 burgemeester. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Zo kwamen er klachten van Jean-Marie Dedecker die toen in de oppositie zat, over de toewijzing van het Casinodossier. Die bleken achteraf ongegrond. In 2018 stapte Janna uit de politiek. In 2021 overleed ze aan een agressieve hersentumor.