Janna Rommel-Opstaele werd in 2013 de eerste vrouwelijke burgemeester van Middelkerke. In 2018 stapte ze uit de politiek, nadat de oppositiepartij van huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker een absolute meerderheid haalde. Die beschuldigde Rommel onder meer van corruptie in het casinodossier, maar daar is nooit bewijs van gevonden. Dedecker wil niet zeggen of hij het idee van ereburgemeesterschap genegen is. Janna Rommel Opstaele stierf in 2021 aan een hersentumor.