Janis De Zitter uit Kortrijk is overleden. Hij werd 23. Janis vocht tegen de ongeneeslijke ziekte van Huntington, waarbij zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. Janis was ook een grote fan van Club Brugge. Enkele weken geleden nog werd er met hem, en voor hem, een volksfeest georganiseerd waar ook Club Brugge-speler Brandon Mechele op langs kwam.