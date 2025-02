De Vlogging Jamie (beste vlog) ging naar OG Stien Edlund en de West-Vlaamse Jietse Pauwaert mocht het beeldje voor beste comedy in ontvangst nemen.

De hartverwarmende kerstkomedie Single Bells (waarin oa Julie Van Den Steen meespeelt) won de Jamie voor online fictie.

De realityreeks Burger House, waarin acht jonge influencers een week lang een burgerrestaurant overnemen, kreeg de award voor beste reality.

Met haar sterke en grappige short form content kon Elodie Gabias de Short Jamie verzilveren.

De Long Jamie, de award voor beste maker van lange video’s gaat naar Soggy Cerealz

Twoosie werd bekroond als beste gamestreamer en won daarmee de Kastiop Award.

De vier vrouwelijke makers van Four Real Pod (Jaël Ost, Liandra Sadzo, Natasha Zelenka & Claudia Degreef) wonnen de award voor beste video podcast.

In de categorie Explaining Jamie werden de neefjes Coppens van Survival Coppens beloond.

De beste Commercial Collab van 2024 ging naar Ender Scholtens x Zalando.

De Business Jamie - award voor beste online videoteam voor merken - werd opnieuw gekaapt door nws.nws.nws. Zij slagen er al jaren in een trouw publiek op te bouwen online.

Ook dit jaar waren er enkele sterke nieuwkomers. Zo won Kamielus de Niche Jamie de prijs voor de beste focused content. Hij tipt z’n kijkers heel bijzondere bestemmingen.

Yung Mavu kreeg de eer om de Music Jamie te winnen.

De rising star voor beste opkomend talent, in samenwerking met presenting partner Win For Life, werd uitgereikt aan Louise Goedefroy. “Een hele belangrijke categorie, want aankomend talent zorgt ervoor dat de online content in Vlaanderen blijft groeien en nieuwe thema’s in de kijker worden gezet”, aldus juryvoorzitter Vincent Schroeven.

De Skilled Jamie, de award voor beste technische skills, ging naar Syroop.

Met ‘On Met La Patate’ konden Omdat Het Kan & Average Rob natuurlijk niet ontbreken. Hun song en de bijhorende videoclip, het nieuwe Belgian Anthem, werd door het publiek verkozen als Epic Jamie voor beste video van het jaar.

De bekroning van Dé Jamie, voor de beste maker van het jaar, was voor Timon Verbeeck. In deze categorie telden enkel de stemmen van de genomineerden zelf.

Opvallend was dit jaar ook de uitreiking van de Good Vibes Jamie. Deze content creator werd geëerd voor zijn maatschappelijke impact: Bart kreeg met zijn YouTube-kanaal ‘Bewegen met Bart’ - waarin hij gratis bewegingsadvies geeft- het beeldje mee naar huis.