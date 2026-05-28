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Oostende

Jacht­ha­ven Mer­ca­tor Mari­na in Oos­ten­de offi­ci­eel her­o­pend: Alles is ver­nieuwd tot in de klein­ste details”

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In Oostende is de gemoderniseerde jachthaven Mercator Marina officieel heropend. Blikvanger zijn de nieuwe pontons waar pleziervaartuigen kunnen aanmeren.

De gemoderniseerde jachthaven Mercator Marina is officieel heropend in Oostende. De werken hebben vier maanden geduurd. Het gaat om een investering van 600. 000 euro, dat volledig voor rekening van de jachthaven zelf. In het Mercatordok, waar ook het driemaster museumzeilschip ligt, is plaats voor 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen, zowel voor zeilboten als motorjachten. Grootste troef is dat de Oostendse jachthaven achter de sluizen ligt, waardoor geen getijden spelen.

"De oude pontons zijn gezet geweest in 1974, dus het werd tijd dat ze vervangen zijn", vertelt Hubert Rubbens, voorzitter van de Mercator Marina. "675 meter nieuw ponton, maar ook 3,5 ton nieuwe kabels, elektriciteitskabels en water. Alles is vernieuwd tot in de kleinste details. Ik ben eigenlijk blij dat het allemaal juist op tijd er geraakt is, want het is niet zo evident. Uw schepen moeten weg, die zijn al van februari weg. Er moesten nieuwe palen uitgezet worden. De oude zijn afgekraakt, van de acht zijn er zeven afgekraakt. Dat zijn allemaal dingen die niet voorzien waren."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe

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