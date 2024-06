Zondag is in de vooravond een zwaar ongeval gebeurd op de gewestweg N8 tussen de Ieperse deelgemeenten Woesten en Elverdinge. Een sportwagen met twee inzittenden is er aangereden door een andere wagen. Eén van de twee inzittenden is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De aanrijder ging op de vlucht maar hij is gevat.