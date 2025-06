Via overlegmomenten en een enquête op papier en online, werden tal van ideeën en voorstellen verzameld.155 gezinnen vulden de enquête in en dat stemt het stadsbestuur bijzonder tevreden. Burgemeester Lieve Castryck:“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van dit historische gebouw,” aldus burgemeester Lieve Castryck. “We kregen een brede waaier aan creatieve en waardevolle suggesties.”

Uit de bevraging komt naar voor dat de inwoners vooral een multifunctionele invulling wensen voor de pastorie.