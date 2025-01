Het nieuwe casino met ondergrondse parking zal een ingrijpend project zijn dat de komende jaren in fasen gerealiseerd zal worden. "De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend," zegt burgemeester Cathy Coudyser van Knokke-Heist.

"Volgende week start ook het openbaar onderzoek. Maar we vinden het belangrijk om over het hele project de inwoners en zeker de buurt goed te informeren. We gaan dat op geregelde tijdstippen ook herhalen."