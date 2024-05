Het was de gemeente die de organisatoren van het Witte Paard in Blankenberge vroeg om een zomershow te maken. Maar dit wordt iets helemaal anders.

Het Casino in Knokke heeft een rijke geschiedenis. Josephine Baker, Charles Aznavour en zelfs Deep Purple stonden hier op het podium. En dat zal allemaal aan bod komen in de Grand Casino Royale. De gemeente is trouwens van plan om 100 miljoen euro te investeren in het casino, zegt burgemeester Jan Morbée



De show loopt van 11 juli tot en met 4 augustus.