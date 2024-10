Nu worden nog eens 25 nieuwe zaken toegevoegd, waaronder ook twee nieuwe uit ons land. Het gaat om een onbekende vrouw die op 28 juli 2010 werd aangetroffen in de Maas in Luik en een vrouw die op 6 augustus 2022 werd aangetroffen in de Vaargeul van Oostende.

Alle details over de zaken, zoals gezichtsreconstructies, foto's van tatoeages, juwelen of kledingstukken en informatie over lengte, gewicht en huidskleur, worden gebundeld op deze website. Tips kunnen via de website van Interpol worden ingediend.