Internationale rozenkeuring in Kortrijk: dit is de ‘Gouden Roos’ van dit jaar
In de rozentuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk heeft traditiegetrouw de jaarlijkse Internationale Rozenkeuring plaatsgevonden. Een jury van rozenkenners beoordeelde maar liefst 94 nieuwe rozenvariëteiten. De best presterende roos kreeg de titel ‘Gouden Roos’.
De winnaar van de 65ste rozenkeuring is de 'SEE YOU in apricot' van de Duitse veredelaar Kordes.
Beoordeling
Veertien rozenkwekers uit verschillende landen waagden dit jaar hun kans, goed voor maar liefst 70 rozennieuwigheden en 24 rozenvariëteiten. Alle rozen die dit jaar in aanmerking kwamen voor de titel, zijn nog niet of hoogstens vijf jaar op de markt. De rozen werden beoordeeld op hun geschiktheid in de (West-)Vlaamse groeiomstandigheden en kregen geen behandeling tegen ziekten. De abrikooskleurige roos uit Duitsland blonk daar het meest in uit.
" Door het mooie weer kunnen we vroeger genieten van de rozenpracht."
Kathleen Storme van Inagro blikt terug op een geslaagde editie: "Dit jaar kregen niet minder dan 42 floribundasoorten een plaats in de proeftuin, wat opvallend veel is in vergelijking met andere jaren. Door het mooie weer kunnen we vroeger genieten van de rozenpracht."
Nieuwsgierigen kunnen de rozen deze zomer zelf bekijken. De rozentuin is dagelijks open voor het publiek en een bezoek is gratis.