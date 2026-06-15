Kathleen Storme van Inagro blikt terug op een geslaagde editie: "Dit jaar kregen niet minder dan 42 floribundasoorten een plaats in de proeftuin, wat opvallend veel is in vergelijking met andere jaren. Door het mooie weer kunnen we vroeger genieten van de rozenpracht."

Nieuwsgierigen kunnen de rozen deze zomer zelf bekijken. De rozentuin is dagelijks open voor het publiek en een bezoek is gratis.