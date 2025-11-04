Internationaal pokertornooi strijkt neer in Middelkerke: “grootste pot was 45.000 euro”
In het casino van Middelkerke vindt nog de hele week een prestigieus pokertornooi plaats. Het pokerevenement strijkt na tien jaar nog eens neer in België, maar is vooral bekend van het wereldkampioenschap in Las Vegas.
Bij pokeren zet je virtueel geld in, zogenaamde chips. Je krijgt elk twee kaarten, op tafel komen er vijf. Wie op het einde overblijft met de beste kaartcombinatie, wint de pot. De grootste pot die hier deze week al gewonnen werd, is 45.000 euro.
Internationaal deelnemersveld
In Middelkerke zitten niet alleen profspelers, maar ook pokerliefhebber die het als hobby uitoefenen. Elke speler betaalt 750 euro om te mogen deelnemen. "Op amper vijf dagen tijd hebben we al ongeveer 2000 spelers over de vloer gehad. Het is echt een groot festival", zegt organisator Isabelle Verjans.
Het deelnemersveld is er trouwens erg internationaal. "Er zijn natuurlijk veel Belgische en Franse spelers, maar ook Nederlanders, Duitsers en zelfs deelnemers uit Japan."
Ken Okawa Kentaro is een van hen: "In Japan heb ik al grote tornooien gewonnen. Wij reizen de wereld rond om deel te nemen aan grote tornooien."