Met tweevoudig wereldkampioen zijspancross Marvin Vanluchene - hij pakte vorig jaar de wereldtitel - gooit onze provincie internationaal hoge ogen met de zijspancross. Hij was uiteraard aanwezig in Oostrozebeke. De gemeente is een begrip in de zijspanwereld.

En daar heeft icoon Frits Verbrugghe (91) veel mee te maken. Hij rijdt zelf af en toe nog met een zijspan en wordt in de volksmond wel eens de 'godfather' van de zijspancross genoemd. Hij woont vlakbij het rondpunt De Verre Ginste waar je nu het zijspan sculptuur kan bewonderen. Het maakt het allemaal nog net wat specialer als je weet dat de maker van het monument zijn zoon Frans Verbrugghe is: "Ik ben twee jaar geleden begonnen met de moeilijkste onderdelen, de wielen en de helmen: ik dacht ronde voorwerpen, dat is het moeilijkst. Maar eens we vertrokken waren daarmee had ik zoveel steun, iedereen kwam kijken. Dan was het echt toeleven naar dit moment. Ik was ongeduldig, maar ben ontzettend blij dat het er eindelijk staat", aldus Frans.

Zondagmorgen werd het event ook nog opgeleukt met een indrukwekkende colonne van ongeveer veertig zijspanners.

Vernieuwde Gentstraat

En niet alleen het sculptuur werd ingehuldigd, maar ook de nieuw aangelegde Gentstraat in het verlengde ervan werd officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).