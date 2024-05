In het wereldkampioenschap zijspancrossen is Ben van den Bogaart uit Oostrozebeke als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk, de derde race van het seizoen. Van den Bogaart -een uitgeweken Nederlander- is wel de nieuwe leider in de WK-stand. Marvin Vanluchene, ook al uit Oostrozebeke moest in Frankrijk tevreden zijn met een derde plaats. Vanluchene is de regerende wereldkampioen.