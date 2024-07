De menselijke tol had veel zwaarder kunnen zijn bij een ongeval op de E403, vrijdagavond ter hoogte van Izegem. Bij een fout inhaalmanoeuvre gingen twee auto's door de vangrail. De vijf inzittenden liepen lichte verwondingen op.

Even voor 18u botsten een Volkswagen en een Hyundai die uit de richting van Kortrijk kwamen, na een foute inhaalbeweging. De klap was zwaar. Beide auto's gingen door de vangrail. In de Volkswagen zaten een moeder en haar dochter. In de Hyundai drie jongeren. Als bij wonder liepen ze enkel lichte verwondingen op. Ze werden overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke.