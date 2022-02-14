In Waregem starten ingrijpende werken om de Gaverbeek bloot te leggen. Het gaat om een strook van 180 meter langs de hippodroom, parallel aan de Zuiderlaan. Het opengooien van de beek, die nu ingekokerd is, zal zorgen voor meer beleving, een beter waterbeheer en meer biodiversiteit. Er komt ook een nieuw wandelpad met rustplaatsen. Enige keerzijde: het verkeer zal in de buurt één jaar lang over één rijstrook moeten.
Drie jaar geleden is de beek al voor een klein stukje weer open gelegd, aan de ingang van de hippodroom, nu volgt dus een deel van langs de Zuiderlaan. Philip Himpe, schepen van Openbare werken en Waterbeheer Waregem: "Men zal de Gaverbeek, die ingekokerd is over een lengte van 180 meter, terug openleggen. Men zal de bestaande koker wel behouden, dat is een waterreservoir van ongeveer 1,2 miljoen liter water. En dat zal kunnen gebruikt worden voor het hippisch gebeuren, het bevloeien van de renbanen. Het openleggen van de Gaverbeek zal ook zorgen voor een vertraagde waterinfiltratie, wat goed is voor het milieu."
Verkeershinder
Het openleggen van de Gaverbeek maakt deel uit van een breder plan van De Vlaamse Milieumaatschappij, in samenwerking met de intercommunale Leiedal en de stad Waregem. De werken zullen een jaar duren, met toch wel wat verkeershinder. "De verkeersimpact is enorm. Een jaar lang zal de ene rijstrook van de Zuiderlaan tussen de Holstraat naar de Damweg afgesloten zijn en aan de andere kant zal een dubbelrichtingsverkeer worden ingericht. Voor vrachtwagens en fietsers zal een omleiding voorzien worden."
Naast de opengelegde Gaverbeek komt een nieuw wandelpad, dat zal lopen van aan de ingang van de renbaan tot het park Baron Casier in de stad zelf. Later volgt ook nog de opwaardering van de Gaverbeek aan het jeugdeiland.
