Het openleggen van de Gaverbeek maakt deel uit van een breder plan van De Vlaamse Milieumaatschappij, in samenwerking met de intercommunale Leiedal en de stad Waregem. De werken zullen een jaar duren, met toch wel wat verkeershinder. "De verkeersimpact is enorm. Een jaar lang zal de ene rijstrook van de Zuiderlaan tussen de Holstraat naar de Damweg afgesloten zijn en aan de andere kant zal een dubbelrichtingsverkeer worden ingericht. Voor vrachtwagens en fietsers zal een omleiding voorzien worden."

Naast de opengelegde Gaverbeek komt een nieuw wandelpad, dat zal lopen van aan de ingang van de renbaan tot het park Baron Casier in de stad zelf. Later volgt ook nog de opwaardering van de Gaverbeek aan het jeugdeiland.