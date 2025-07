In de binnenspeeltuin vind je onder meer 15 glijbanen, een klimparcours en ballenbaden. Het gaat om een investering van 800.000 euro.

In de indoorspeeltuin is er plaats voor 650 kinderen. Lars van den Ham, Boudewijn Seapark: "We gaan sowieso nog een aantal uitbreidingsplannen uitvoeren de komende jaren, met nog een aantal attracties die erbij komen. En we blijven ook investeren in ons waterpark. We willen ook alle woensdagnamiddagen open kunnen gaan.'