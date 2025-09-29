Een van de sporten die leerlingen konden uitproberen, was Torbal. Dat is een balsport die door blinden en slechtzienden wordt gespeeld. In Brugge dragen de leerlingen uit het regulier onderwijs een blinddoek om te ervaren hoe het is om te sporten met een visuele beperking. “

Je hoort een gerinkel in de bal en moet die proberen tegen te houden”, vertelt Achiel Schouteten. “In het begin is dat best lastig, maar het ging eigenlijk beter dan verwacht”, vult Jeffrey Amponcah aan.

