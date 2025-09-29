16°C
Brugge

Inclu­sie­ve sport­dag: 750 scho­lie­ren spor­ten samen op Urban Youth Games in Brugge

In Brugge nemen vandaag zo’n 750 scholieren deel aan de Urban Youth Games, een sportdag die volledig draait rond inclusie. Leerlingen uit het regulier én buitengewoon onderwijs leren er samen nieuwe sporten kennen, zoals de balsport torbal.

“Het is een sportdag, maar niet zomaar een sportdag”, zegt Ciara Reid van de organisatie. “We brengen kinderen uit verschillende scholen en achtergronden samen. In gemengde groepen ontdekken ze nieuwe sporten én maken ze nieuwe vrienden.”

Ciara Reid, Urban Youth Games

Een van de sporten die leerlingen konden uitproberen, was Torbal. Dat is een balsport die door blinden en slechtzienden wordt gespeeld. In Brugge dragen de leerlingen uit het regulier onderwijs een blinddoek om te ervaren hoe het is om te sporten met een visuele beperking. “

Je hoort een gerinkel in de bal en moet die proberen tegen te houden”, vertelt Achiel Schouteten. “In het begin is dat best lastig, maar het ging eigenlijk beter dan verwacht”, vult Jeffrey Amponcah aan. 

Voor de organisatoren is het doel duidelijk. “We willen jongeren triggeren om zich in te schrijven bij lokale sportclubs, en tegelijk laten ervaren hoe het is om samen te sporten met kinderen met een beperking”, besluit Ciara Reid.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
