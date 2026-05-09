In de nacht, door slecht weer en op limiet van benzinetank: helikoptermissie voor donororgaan levert Defensie prijs op
Illustratiebeeld NH90
Valerie Verkeyn (46), commandant bij Defensie, heeft de prijs Marie Monseur-Fontaine gewonnen. Die prijs gaat naar een Belgische piloot met een opmerkelijke prestatie. Voor Verkeyn was die prestatie een helikoptermissie om een donororgaan op te halen in het buitenland en naar België te brengen.
In normale omstandigheden komt een oproep voor een donororgaan niet bij Defensie terecht. Enkel als het orgaan opgehaald moet worden in slechte weersomstandigheden, ’s nachts of bij grote afstanden staat Defensie paraat. In dit geval, dat enkele maanden geleden voorviel, was er sprake van alle drie de uitzonderlijke omstandigheden.
Spannend tot de laatste seconde
Rond twee uur in de namiddag kreeg Verkeyn een telefoontje dat er een helikoptermissie zou kunnen plaatsvinden. Drie uur later, moest ze de inschatting maken of de missie haalbaar was. “Ik schatte in dat de missie haalbaar zou zijn, maar tijdens de vlucht was het nog spannend”, getuigt Verkeyn. “Door een sterke kopwind duurde de vlucht langer dan verwacht, wat maakte dat de benzine bijna op geraakte. We hebben nog kunnen tanken op een legerbasis, maar die lag ver van het ziekenhuis. Alles kwam dus maar net op de minuut uit”, voegt Verkeyn toe.
Dankzij de prestatie die ze die dag en nacht leverde, ontvangt ze de prijs Marie Monseur-Fontaine.