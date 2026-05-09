14°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

In de nacht, door slecht weer en op limiet van ben­zi­ne­tank: heli­kop­ter­mis­sie voor donor­or­gaan levert Defen­sie prijs op

Schermafbeelding 2026 05 16 om 12 23 42

Illustratiebeeld NH90

Valerie Verkeyn (46), commandant bij Defensie, heeft de prijs Marie Monseur-Fontaine gewonnen. Die prijs gaat naar een Belgische piloot met een opmerkelijke prestatie. Voor Verkeyn was die prestatie een helikoptermissie om een donororgaan op te halen in het buitenland en naar België te brengen.

In normale omstandigheden komt een oproep voor een donororgaan niet bij Defensie terecht. Enkel als het orgaan opgehaald moet worden in slechte weersomstandigheden, ’s nachts of bij grote afstanden staat Defensie paraat. In dit geval, dat enkele maanden geleden voorviel, was er sprake van alle drie de uitzonderlijke omstandigheden.

Spannend tot de laatste seconde

Rond twee uur in de namiddag kreeg Verkeyn een telefoontje dat er een helikoptermissie zou kunnen plaatsvinden. Drie uur later, moest ze de inschatting maken of de missie haalbaar was. “Ik schatte in dat de missie haalbaar zou zijn, maar tijdens de vlucht was het nog spannend”, getuigt Verkeyn. “Door een sterke kopwind duurde de vlucht langer dan verwacht, wat maakte dat de benzine bijna op geraakte. We hebben nog kunnen tanken op een legerbasis, maar die lag ver van het ziekenhuis. Alles kwam dus maar net op de minuut uit”, voegt Verkeyn toe.

Dankzij de prestatie die ze die dag en nacht leverde, ontvangt ze de prijs Marie Monseur-Fontaine.

Victor Peeters
Defensie Prijs Marie Monseur-Fontaine

Meest gelezen

Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

IMG 5965

Begin aanleg nieuw kunstgrasveld ter waarde van 625.000 euro in Wielsbeke
Gold star

Gold Star Mothers bezoeken Amerikaanse militaire begraafplaats Flanders Field: "heilige grond"
Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof gemeten in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"

Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"
Julie Hendrickx Devos Rerum Novarum Beweging net

Rerum Novarum in Oostende: oproep tot sociaal beleid en respect in debat
Redder

Nu ook reddersposten geopend in Oostende, Koksijde, De Haan en Blankenberge
Landbouwer Miguel (48) volgt dieven nadat ze aan de haal gaan met GPS

Landbouwer Miguel (48) zet zelf achtervolging in na diefstal van gps-toestellen en tablet: "Het was misschien wat risky om alleen te gaan"
Aanmelden