Het motief voor deze feiten was wraak. Het slachtoffer was namelijk de ex-stiefvader van de (op dat moment) partner van de tweede beklaagde. In die hoedanigheid zou hij zijn vroegere stiefdochter meermaals hebben mishandeld. Hij kreeg daarvoor in 2011 een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden.

Voor het hof staat het vast dat beide beklaagden wel degelijk naar de woning van het slachtoffer zijn gereden met de bedoeling om hem te doden. Deze daden waren ook effectief vooraf gepland en uitgedacht. Het lijdt ook geen enkele twijfel dat de tweede beklaagde de messteken heeft toegebracht.

