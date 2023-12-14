Twee mannen uit Oostende zijn in beroep veroordeeld tot zwaardere straffen voor een steekpartij in Bredene. De twee waren in eerste aanleg veroordeeld tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf en 5 jaar waarvan de helft met uitstel. Maar het Hof van Beroep in Gent maakt daar nu 12 en 6 jaar van.
Op 26 mei 2022 belden twee mannen aan bij een woning in Bredene. Omdat de bewoner werkzaam was als chauffeur bij voetbalclub Club Brugge stond er een busje van de club aan zijn woning geparkeerd. Nadat de man opendeed, vertelden de beklaagden dat er een probleem was met het busje. Toen de bewoner twijfelde en de voordeur wou sluiten, werd hij door de twee mannen naar binnen geduwd. Hij kreeg liefst 11 messteken, waarvan 7 levensbedreigend waren. Sommige vitale organen, waaronder de longen, milt, lever en pancreas werden geraakt. Het slachtoffer verkeerde van 26 mei 2022 tot en met 16 juni 2022 in levensgevaar, maar overleefde de aanval.
Motief was wraak
Het motief voor deze feiten was wraak. Het slachtoffer was namelijk de ex-stiefvader van de (op dat moment) partner van de tweede beklaagde. In die hoedanigheid zou hij zijn vroegere stiefdochter meermaals hebben mishandeld. Hij kreeg daarvoor in 2011 een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden.
Voor het hof staat het vast dat beide beklaagden wel degelijk naar de woning van het slachtoffer zijn gereden met de bedoeling om hem te doden. Deze daden waren ook effectief vooraf gepland en uitgedacht. Het lijdt ook geen enkele twijfel dat de tweede beklaagde de messteken heeft toegebracht.
Het hof van beroep heeft de eerste beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. De tweede beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar.