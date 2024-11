Sven R. (48) was op 26 mei 2022 net naar zijn nieuwe woning verhuisd toen de beklaagden rond 22.30 uur aanbelden. Ze vroegen of hij de eigenaar was van het busje van Club Brugge dat voor de deur stond. Vervolgens kreeg het slachtoffer liefst elf messteken, waarbij onder andere zijn milt en zijn nieren geraakt werden. R. verkeerde lang in levensgevaar.