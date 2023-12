Het slachtoffer was een medewerker bij Club Brugge en was aan het verhuizen. Hij kreeg een aantal messteken, moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar overleefde het. De daders konden vluchten.



Wraakactie

Nu zitten er dus twee twintigers in de cel. Het zou gaan om een

wraakactie. Van één verdachte is de aanhouding al verlengd. De andere komt vrijdag voor de raadkamer.