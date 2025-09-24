De mannen draaiden lange shiften in de illegale sigarettenfabriek. Ze sliepen daar ook en zagen amper daglicht. Het gaat om 27 Oekraïners, 1 Rus en 1 Roemeen. Het onderzoek naar de kopstukken van de bende loopt intussen voort. De mannen riskeren tot 5 jaar cel maar ze zullen later wellicht nooit opdagen op hun proces. De hele site is nu ontmanteld: de machines en het rookgerief zijn in beslag genomen en worden vernietigd.