Ledegem

Ille­ga­le siga­ret­ten­fa­briek Lede­gem: 29 man­nen vrijgelaten

Illegale sigaretten 1

De 29 mannen die zijn opgepakt bij de inval in een illegale sigarettenfabriek in Sint-Eloois-Winkel, zijn opnieuw vrijgelaten. Dat bevestigt FOD Financiën. Ze zijn uitgebreid ondervraagd door politie en douane. De illegale fabriek was professioneel uitgerust met twee productielijnen waar ze tot 6 miljoen sigaretten per dag rolden.

De mannen draaiden lange shiften in de illegale sigarettenfabriek. Ze sliepen daar ook en zagen amper daglicht. Het gaat om 27 Oekraïners, 1 Rus en 1 Roemeen. Het onderzoek naar de kopstukken van de bende loopt intussen voort. De mannen riskeren tot 5 jaar cel maar ze zullen later wellicht nooit opdagen op hun proces. De hele site is nu ontmanteld: de machines en het rookgerief zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Illegale sigaretten 1
Nieuws

Illegale sigarettenfabriek in Sint-Eloois-Winkel opgerold: 35 miljoen (!) sigaretten in beslag genomen
Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Sigaretten Sint-Eloois-Winkel

