Illegale sigarettenfabriek in Ledegem opgerold: 10 miljoen sigaretten in beslag genomen
In Ledegem heeft de FOD Financiën 10 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het gaat om een illegale fabriek met een productie- en verpakkingslijn.
De dienst ontdekte de illegale sigarettenfabriek in een loods langs de Zuidhoekstraat. Op dat moment waren er 29 mensen in de loods aanwezig. Zij werden allemaal opgepakt. Twee mensen zouden gevlucht zijn. Opvallend is dat er in de loods ook een ruimte was waar de werknemers konden logeren.
In de loods was er zowel een productielijn als een verpakkingslijn aanwezig. De FOD Financiën kon er zo’n 10 miljoen sigaretten in beslag nemen. Met de verkoop van die sigaretten ontduikt men de accijnzen en wordt een pakje stukken goedkoper.