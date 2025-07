De toren kreeg een grondige opknapbeurt aan stenen, voegwerk en daken. “We hebben de stenen opgepoetst en vervangen waar nodig, want regen en wind hebben hier heel hard huisgehouden”, zegt Paul De Belder, voorzitter van vzw Aan de IJzer.

“Zoals de fronters in het water stonden tijdens de oorlog, stonden onze bezoekers bij hevige regen ook in het water. Dat is niet spectaculair om te zien, maar broodnodig om de toren voor de toekomst te bewaren.”