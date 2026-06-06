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Tielt

Igor uit Tielt fietst twaalf uur om geld in te zame­len voor Zelf­moord­lijn 1813

Foto Tot De Wolk

Igor Haelvoet uit Tielt fietst zaterdag twaalf uur lang om geld in te zamelen voor de Zelfmoordlijn 1813. Het initiatief heet Tot in de Wolken. Danny Vansteenhuyse wandelt dan weer twaalf uur lang. Het initiatief vindt plaats op en rond de Poelberg in Tielt en duurt van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

Igor Haelvoet koos het goede doel, omdat hij al in aanraking kwam met zelfmoord: "Volgende week is het jammer genoeg de tiende verjaardag van een het overlijden van een vriend van mij door zelfmoord. Op basis daarvan heb ik de zelfmoordlijn erbij betrokken."

Igor zijn verhaal kwam in de krant en Danny Vansteenhuyse besloot om een wandeling op poten te zetten: "Veel mensen zijn terughoudend om met vrienden of familie over hun problemen te praten. Blijven babbelen en zoeken voor een oplossing, daarvoor is de Zelfmoordlijn zeer goed, om je hart te luchten en terug fleur te krijgen in je leven."

Het initiatief vindt plaats op en rond de Poelberg. Om deel te nemen aan de fietstocht betaal je twintig euro die rechtstreeks naar het goede doel gaat. Om te wandelen kost het vijf euro. Danny en Igor laten zich sponsoren.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij het Centrum ter preventie van zelfdoding en de zelfmoordlijn 1813.

Robbe Temmerman
Zelfmoordlijn 1813

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