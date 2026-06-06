Igor zijn verhaal kwam in de krant en Danny Vansteenhuyse besloot om een wandeling op poten te zetten: "Veel mensen zijn terughoudend om met vrienden of familie over hun problemen te praten. Blijven babbelen en zoeken voor een oplossing, daarvoor is de Zelfmoordlijn zeer goed, om je hart te luchten en terug fleur te krijgen in je leven."