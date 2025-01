Onze provincie doet het beter dan het Vlaams gemiddelde, waar het aantal faillissementen met 6 procent gestegen is. Maar rooskleurig zijn de cijfers niet. In totaal sneuvelden 1967 banen, dat zijn er zo'n 600 meer dan het jaar ervoor.

De meeste jobs gingen verloren in de horeca (443), textiel (311), maar ook in de kleinhandel (291) en de bouwsectoren (168). De sluiting van tapijtenfabriek McThree in Waregem zorgde voor het grootste banenverlies, daar alleen al verloren 278 mensen hun werk.