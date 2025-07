De verdediging vroeg voor alle feiten de vrijspraak, minstens op basis van twijfel. Volgens meester Bart Bleyaert is het plausibel dat iemand anders de computer van zijn cliënt had overgenomen om de hacking te plegen. In dat kader wees de verdediging meermaals in de richting van een collega, die nota bene het interne onderzoek voerde. "Ik zweer dat ik niet de dader ben", zei P. in zijn laatste woord.

De correctionele rechtbank van Veurne veroordeelde de beklaagde op 10 juni 2025 uiteindelijk tot 40 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Ondertussen heeft de verdediging echter beroep aangetekend tegen het vonnis. C.P. legt zich niet neer bij de schuldigverklaring en bij de strafmaat. Het Gentse hof van beroep zal zich over de zaak moeten buigen.