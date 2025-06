De rechtbank van Veurne oordeelde vandaag dat hij schuldig is aan hacking en valsheid in informatica. De rechter veroordeelde hem tot 40 maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel. De ICT’er was aanwezig bij de uitspraak en zal zijn straf waarschijnlijk onder elektronisch toezicht uitzitten.

Advocaat Bart Bleyaert, die de man verdedigt, noemt de uitspraak een harde klap voor zijn cliënt, die de feiten altijd heeft betwist. “We zullen eerst de motieven grondig bestuderen om te bekijken of we in beroep gaan”, zegt hij.