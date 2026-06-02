De Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Spermalie mag zich volgend schooljaar één van de dertig Vlaamse Inspiratiescholen noemen. Het project van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir ondersteunt scholen die inzetten op een kennisrijk curriculum, effectieve didactiek en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. De Kade is de enige West-Vlaamse school voor buitengewoon onderwijs die werd geselecteerd. De school begeleidt leerlingen met een sensorische beperking of een taalontwikkelingsstoornis.

"Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, net als leerlingen in het gewoon onderwijs, de nodige kennis opdoen om zich volwaardig te ontplooien tot kritische burgers in deze complexe samenleving", zegt directeur Jeroen Naesen. "We doen dit via een sterk leerplan dat maatwerk biedt zonder aan ambitie in te boeten."