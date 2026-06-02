Hun expertise delen ze straks met andere scholen: Basisschool De Kade geselecteerd als ‘Vlaamse Inspiratieschool’
De Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Spermalie, onderdeel van De Kade in Brugge, is door de Vlaamse overheid geselecteerd als één van de dertig Vlaamse Inspiratiescholen voor het schooljaar 2026-2027. De school is de enige West-Vlaamse school voor buitengewoon onderwijs die de erkenning krijgt.
De Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Spermalie mag zich volgend schooljaar één van de dertig Vlaamse Inspiratiescholen noemen. Het project van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir ondersteunt scholen die inzetten op een kennisrijk curriculum, effectieve didactiek en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. De Kade is de enige West-Vlaamse school voor buitengewoon onderwijs die werd geselecteerd. De school begeleidt leerlingen met een sensorische beperking of een taalontwikkelingsstoornis.
"Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, net als leerlingen in het gewoon onderwijs, de nodige kennis opdoen om zich volwaardig te ontplooien tot kritische burgers in deze complexe samenleving", zegt directeur Jeroen Naesen. "We doen dit via een sterk leerplan dat maatwerk biedt zonder aan ambitie in te boeten."
Expertise delen
Als Inspiratieschool zal De Kade niet alleen verder werken aan de eigen onderwijskwaliteit, maar ook expertise delen met andere scholen. Daarbij wil de school inzetten op een effectieve lesaanpak, onder meer via lesbijwoningen, observaties en gerichte feedback, en op kennisdeling binnen en buiten de regio.
"We hopen aan te tonen dat het buitengewoon onderwijs ook kwalitatief onderwijs is, in een maatwerkjasje voor leerlingen die er nood aan hebben."
"We zijn heel trots dat we als inspiratieschool mee de weg zullen kunnen uitstippelen", zegt algemeen directeur Natacha Waldmann. "We hopen hiermee niet alleen een belangrijke stap voorwaarts te zetten in ons eigen onderwijsaanbod, maar ook aan te tonen dat het buitengewoon onderwijs ook kwalitatief onderwijs is, in een maatwerkjasje voor leerlingen die er nood aan hebben."
Voor de periode van september 2026 tot augustus 2027 ontvangen de dertig geselecteerde scholen samen ruim twee miljoen euro aan Vlaamse subsidies.