Met temperaturen die dit weekend opnieuw de hoogte in gaan, maakt de horeca aan de kust zich op voor een grote toestroom aan bezoekers. Ook in Knokke-Heist bereiden uitbaters zich voor op een warme en drukke periode, al leeft er tegelijk bezorgdheid over de verkeerssituatie in het centrum.

Vorige week werd het nieuwe hitteplan voor het eerst toegepast, maar dat liep niet van een leien dakje. Het centrum werd preventief afgesloten, wat leidde tot lange files en een opvallend rustiger handelscentrum. Daardoor bleven veel klanten weg, tot frustratie van de lokale horecazaken.