Veel telers krimpen dan in, maar Bart slaagt erin toch nieuwe contracten af te sluiten. Hij breidde dan ook uit met twee ha en daar is de opbrengst zelfs beter dan verwacht. En voor wie zich straks afvraagt of hij Barts hoppe proeft...: "Ze zullen het in enkele bekende biertjes vinden zoals Sint-Bernardus, hier van de regio, of De Ranke uit Dottenijs, maar ook een aantal grote brouwerijen zoals Duvel koopt wat van onze hop, ook in Kwakbier zal je dat vinden."