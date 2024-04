Om het nieuwe hoppeveld vorm te geven, gebruikt boer Bart 200 afgedankte elektriciteitspalen. Hij hoopt om dit jaar nog de eerste hop te kunnen oogsten. Het aanplanten van een nieuw hoppeveld is trouwens een gedurfde onderneming. Wereldwijd is er een overproductie van hop, de prijzen dalen en ook de oorlog in Oekraïne heeft een negatieve invloed. Bovendien is alcoholvrij bier aan een opmars bezig, en daar zit geen hop meer in. Maar volgens Bart is er hier geen teveel, maar altijd een tekort aan eigen hop.

"Belgische brouwers zijn meer en meer geïnteresseerd om Belgische hop aan te kopen omwille van de kwaliteit. Ook omwille van het verhaal van duurzaamheid. Korte keten en transparantie zijn heel belangrijk", legt Bart uit.