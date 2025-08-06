24°C
Kli­maat­ver­an­de­ring doet hop­te­lers zoe­ken naar duur­za­me en inno­va­tie­ve oplossingen

Hopboeren rond Poperinge onderzoeken hoe ze hun teelt beter kunnen beschermen tegen de klimaatverandering. Droogte, extreme temperaturen en ziektes bedreigen de kwaliteit van de hop.

Innovatieve technieken van bemesting en bewatering moeten helpen. De hopboeren werken hiervoor samen met hun Noord-Franse & Waalse collega’s, maar ook met wetenschappers. Het Europese project 'Tomorr'hop' is voorgesteld in Poperinge, de bakermat van de Belgische hopteelt.

Water- en hittestress

Lies Willaert, onderzoeker Inagro: “Biostimulanten zijn producten die kunnen gebruikt worden om enerzijds wat extra meststoffen te geven aan de hop. Maar het kan ook om de wortelgroei wat te bevorderen. Om de planten iets bestendiger te maken tegen waterstress of hittestress. Er zijn heel wat verschillende producten op de markt en hier hebben we er een drietal die we willen uittesten. Om na te gaan of de producten effectief een effect hebben op de opbrengst of de kwaliteit van de hop.”

Eigen hopsoort

Hop is belangrijk bij het brouwproces, voor de bitterheid en aroma van het bier. Maar de sector heeft het moeilijk: de vraag daalt, wereldwijd drinken mensen minder bier en de concurrentie uit Duitsland en de VS is sterk. Onze telers werken aan een eigen hopsoort. Elien Rosseel, landbouwdeskundige Stad Poperinge: “Op vandaag hebben we eigenlijk nog geen echte Belgische hopvariëteit. Dat vinden wij als hopsector nochtans belangrijk, omdat we ook een plaatsje in de markt willen hebben.”

“Op vandaag hebben we eigenlijk nog geen echte Belgische hopvariëteit. Dat vinden wij nochtans belangrijk."

Elien Rosseel

De oogst van de hop dit jaar is voor begin september, iets vroeger dan normaal. Met een gemiddelde opbrengst, wellicht. In de regio Poperinge zijn er nog 17 hoptelers op 145 hectare. Met de Europese samenwerking hopen ze sterker te staan in de toekomst.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Klimaat Hoppevelden

