Lies Willaert, onderzoeker Inagro: “Biostimulanten zijn producten die kunnen gebruikt worden om enerzijds wat extra meststoffen te geven aan de hop. Maar het kan ook om de wortelgroei wat te bevorderen. Om de planten iets bestendiger te maken tegen waterstress of hittestress. Er zijn heel wat verschillende producten op de markt en hier hebben we er een drietal die we willen uittesten. Om na te gaan of de producten effectief een effect hebben op de opbrengst of de kwaliteit van de hop.”

