‘Team Burgemeester, van & voor ons dorp’ komt voort vanuit de lokale CD&V-afdeling, waarvan de twee initiatiefnemers deel uit maken. Met Frederik Demeyere hebben ze de huidige burgemeester in hun rangen, en de ambitie is om dat zo te houden. Ook met Arne De Brabandere beschikt de partij over bestuurservaring. Hij was twee jaar lang schepen en werd daarna gemeenteraadsvoorzitter.