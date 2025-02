In Kasteel Wallemote in Izegem opent zondag een merkwaardige tentoonstelling. Het gaat om een expositie van honderden smeedkunstwerkjes van over de hele wereld. De kunstsmeden zijn allemaal dezelfde uitdaging aangegaan: een kunstwerk maken uit een blokje metaal van vijftien centimeter. Ook enkele West-Vlaamse kunstsmeden hebben de uitdaging aanvaard. De smeedkunststukken hebben twee jaar door de VS gereisd en komen nu even naar West-Vlaanderen.