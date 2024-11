"Ik vind bijvoorbeeld dat de zitpenning zeer bescheiden is in verhouding tot het vele werk dat een goed gemeenteraadslid in zijn of haar mandaat investeert. We moeten geëngageerde mensen vandaag koesteren."

Crevits wil ook dat de gemeenteraad minder beslissingen door moet schuiven naar het schepencollege, maar zelf vaker kan beslissen. "Wil je de gemeenteraad interessant maken, dan moeten concrete projecten ook op de gemeenteraad gebracht worden.”