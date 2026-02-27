Nieuw oordeel door het hof van beroep

Het hof van beroep Gent heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan in twaalf zaken met betrekking tot de grondwettigheid van de tweedeverblijfstaks die de gemeente Knokke-Heist oplegt. Het hof oordeelt opnieuw dat de tweedeverblijfstaks ongrondwettig is.

Het hof van beroep Gent heeft rekening gehouden met het arrest van het Hof van Cassatie van 15 januari 2026.

Geen gegronde redenen

Het oordeelt ook nu dat de redenen die zijn opgegeven door de gemeente Knokke-Heist niet verantwoorden waarom er een verschillend fiscaal stelsel is ingevoerd tussen de vaste inwoners - die kunnen genieten van het 0%-tarief van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - en de tweede verblijvers, die onderworpen zijn aan de tweedeverblijfstaks.

Het hof oordeelt dat de werkelijke bedoeling van de tweedeverblijfstaks erin bestaat om de tweede verblijvers te doen bijdragen in de kosten van de gemeente voor de algemene voorzieningen. Daarnaast blijkt uit cijfers dat het overgrote deel van de algemene dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is, ten laste wordt gelegd van de tweede verblijvers.

Weeldebelasting

Het argument van de gemeente Knokke-Heist – dat de tweedeverblijfstaks bovenal een forfaitaire weeldebelasting is – is volgens het hof niet pertinent, ernstig en daadkrachtig om tweede verblijvers te onderwerpen aan een belasting die het overgrote deel van de exploitatieontvangsten van de gemeente uitmaakt, en waarbij aan de vaste inwoners geen bijdrage voor de gemeentelijke uitgaven wordt gevraagd.