Hof van beroep: “tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist is ongrondwettig”
Het hof van beroep Gent heeft vandaag uitspraak gedaan in twaalf zaken met betrekking tot de grondwettigheid van de tweedeverblijfstaks die door de gemeente Knokke-Heist wordt opgelegd. Volgens het hof is deze tweedeverblijfstaks ongrondwettig.
De tweedeverblijfstaks is een jaarlijkse gemeentelijke belasting voor eigenaars die in Knokke-Heist een tweede woning bezitten, maar daar niet gedomicilieerd zijn. Vaste inwoners van Knokke-Heist moeten geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betalen.
Eerdere juridische oordelen
In het recente verleden werd deze tweedeverblijfstaks door de rechtbanken in eerste aanleg en door het hof van beroep Gent ongrondwettig verklaard. Het Hof van Cassatie verbrak op 15 januari 2026 echter het arrest van het Gentse hof, omdat het hof ten onrechte de verantwoording van de tweedeverblijfstaks als forfaitaire weeldebelasting als niet-overtuigend had verworpen. Het Hof van Cassatie sprak zich daarbij niet uit over de inhoud van de zaak, wel over de wijze waarop het hof tot zijn oordeel was gekomen.
Nieuw oordeel door het hof van beroep
Het hof van beroep Gent heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan in twaalf zaken met betrekking tot de grondwettigheid van de tweedeverblijfstaks die de gemeente Knokke-Heist oplegt. Het hof oordeelt opnieuw dat de tweedeverblijfstaks ongrondwettig is.
Het hof van beroep Gent heeft rekening gehouden met het arrest van het Hof van Cassatie van 15 januari 2026.
Geen gegronde redenen
Het oordeelt ook nu dat de redenen die zijn opgegeven door de gemeente Knokke-Heist niet verantwoorden waarom er een verschillend fiscaal stelsel is ingevoerd tussen de vaste inwoners - die kunnen genieten van het 0%-tarief van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - en de tweede verblijvers, die onderworpen zijn aan de tweedeverblijfstaks.
Het hof oordeelt dat de werkelijke bedoeling van de tweedeverblijfstaks erin bestaat om de tweede verblijvers te doen bijdragen in de kosten van de gemeente voor de algemene voorzieningen. Daarnaast blijkt uit cijfers dat het overgrote deel van de algemene dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is, ten laste wordt gelegd van de tweede verblijvers.
Weeldebelasting
Het argument van de gemeente Knokke-Heist – dat de tweedeverblijfstaks bovenal een forfaitaire weeldebelasting is – is volgens het hof niet pertinent, ernstig en daadkrachtig om tweede verblijvers te onderwerpen aan een belasting die het overgrote deel van de exploitatieontvangsten van de gemeente uitmaakt, en waarbij aan de vaste inwoners geen bijdrage voor de gemeentelijke uitgaven wordt gevraagd.