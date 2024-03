Gilbert Allewerelt, schipper Watson II: “De antifouling, dat is de coating voor bescherming tegen krabben en de mosselaangroei en algen. Dat is aangepakt geweest. De rode boord is een beetje hersteld, het groene dek en het koperwerk.”

En zo is de Watson II klaar om weer in het water te gaan voor een nieuw toeristisch seizoen. Het tweede na de grondige restauratie die drie jaar heeft geduurd. Gilbert Allewerelt: “Een seizoen waarin we gaan kunnen varen tot in Blankenberge voor de Havenfeesten, en dan naar ‘Oostende voor Anker’. En dan beginnen we aan het nieuwe seizoen om met de toeristen rond te varen in Nieuwpoort.”