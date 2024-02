Vzw Restart buigt zich al vijf jaar over de restauratie van reddingboot Watson in Oostende. Het is de bedoeling om dit historisch vaartuig opnieuw helemaal vaarklaar te maken en dat is een grote uitdaging. Het schip redde ooit mensenlevens voor onze kust en wordt nu zelf gered door de inzet van tientallen vrijwilligers.