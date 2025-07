Al is het nog niet helemaal af. In een tweede fase gaat de stad samen met de provincie West-Vlaanderen ook de stallen aanpakken. " Er komen zes woonentiteiten, dit in het kader van het West-Vlaamse project Innovatief Wonen. We zijn ervan overtuigd dat we met dit woonproject kansen geven aan jonge mensen om in Menen te blijven wonen door in te zetten op kwalitatieve, betaalbare én innovatieve woonvormen. De inplanting van deze woningen kadert bovendien binnen de weldoordachte, ruimere, duurzame ontwikkeling richting de Leie en het Barakkenpark. We popelen alvast om de werken te kunnen aanvatten”, besluit schepen Vandenbulcke.