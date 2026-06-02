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Alveringem

His­to­ri­sche druk­ke­rij moet Bach­ten de Kupe extra bezoe­kers opleveren

Openluchtmuseum Izenberge

Openluchtmuseum Bachten de Kupe in Izenberge (Alveringem) heeft er een nieuwe trekpleister bij. Bezoekers kunnen er voortaan binnenstappen in een historische dorpsdrukkerij. Ook een nieuwe luisterwandeling met volksverhalen moet het museumdorp meer beleving geven.

In het museumdorp maak je kennis met het plattelandsleven zoals het vroeger was in de Westhoek. Nieuw dit seizoen is een uitgebreide collectie authentieke drukpersen en zetmachines uit drie eeuwen grafische geschiedenis. De toestellen zijn nog in goede staat en gebruiksklaar.

Bezoekers ontdekken er hoe het er vroeger in een dorpsdrukkerij aan toeging. Volgens Raymond Six, gepensioneerd drukker, was zo’n drukkerij vaak nauw verbonden met het dagelijkse leven in het dorp. “In veel gevallen was dat familiedrukwerk: geboortekaartjes, trouwkaarten en overlijdensberichten. 

Oude radio's

Ook nieuw is de luisterwandeling met volksverhalen. Op verschillende luisterpunten verspreid over het museumdorp maken bezoekers kennis met de sfeer van vroeger. Oude radio’s geven de verhalen nog meer kleur.

Met die extra beleving wil het openluchtmuseum bezoekers niet alleen informeren, maar ook echt onderdompelen in het leven van vroeger

Vrijwilligers

Bijzonder is dat Bachten de Kupe volledig op vrijwilligers draait. “We zijn redelijk uniek”, zegt vrijwilliger Dominique Lehouck. “Alles is hier gebaseerd op vrijwilligers. Mensen komen hier gewoon iets doen: restaureren, de boel openhouden, de bar openhouden. Iedereen heeft zowat zijn verantwoordelijkheid.”

“Er is goesting om wat te doen en zo vullen wij elkaar aan. We zijn met een veertigtal.”

Dominique Lehouck, vrijwilliger
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Rust zoeken

Volgens Westtoer is Bachten de Kupe ook als openluchtmuseum uniek. Het boerendorpje met zijn sfeervolle straatjes, huisjes en boerenschuren telt duizenden voorwerpen uit het leven van vroeger.

“Dit is een ideale plek. Mensen zoeken de rust in de Westhoek."

Jurgen Vanlerberghe, Westtoer

Bachten de Kupe lokt elk jaar ongeveer 9.000 bezoekers. Met de nieuwe drukkerij en de luisterwandeling mikt het museum op een stijging met een derde.

Axel Ballekens

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