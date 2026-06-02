In het museumdorp maak je kennis met het plattelandsleven zoals het vroeger was in de Westhoek. Nieuw dit seizoen is een uitgebreide collectie authentieke drukpersen en zetmachines uit drie eeuwen grafische geschiedenis. De toestellen zijn nog in goede staat en gebruiksklaar.

Bezoekers ontdekken er hoe het er vroeger in een dorpsdrukkerij aan toeging. Volgens Raymond Six, gepensioneerd drukker, was zo’n drukkerij vaak nauw verbonden met het dagelijkse leven in het dorp. “In veel gevallen was dat familiedrukwerk: geboortekaartjes, trouwkaarten en overlijdensberichten.