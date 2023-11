Als voorzitter van de visserijraad zal Crevits de discussies begeleiden ter voorbereiding van het vastleggen van de visquota voor 2024. De novemberraad is voor veel landen belangrijk, want in december wordt een akkoord over de vangstmogelijkheden en nationale quota verwacht.

Morgen geven de Europese ministers hun visies mee over de vangstmogelijkheden in 2024 in de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Mediterrane en Zwarte Zee. "Minister Crevits hecht groot belang aan deze onderhandelingen die ook voor de Belgische vissers richtinggevend zijn voor hun activiteiten in de het komende jaar."

Ook federaal minister voor Landbouw David Clarinval (MR) zal het deel voor de Landbouw voorzitten.