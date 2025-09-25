© Belga
Elke maand maakt de politiezone RIHO bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.
De politiezone RIHO maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.
Dit zijn de geplande snelheidscontroles in oktober:
Roeselare:
- Maandag 6 oktober: Iepersestraat (school) - Diksmuidsesteenweg - Moorseelsesteenweg - Kaasterstraat (zone 30)
- Zaterdag 11 oktober: Hoogleedsesteenweg - Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerkesteenweg - Iepersestraat
- Zondag 12 oktober: Meensesteenweg - Ardooisesteenweg - Mandellaan - Beversesteenweg
- Maandag 13 oktober: Iepersestraat (school) - Kaasterstraat (zone 30) - Koestraat (zone 30) - Oekensestraat (zone 30)
- Maandag 20 oktober: Kattenstraat (zone 30) - Iepersestraat (school) - Weststraat (zone 30) - Spanjestraat (zone 30)
- Donderdag 23 oktober: Meensesteenweg (school) - Moorseelsesteenweg - Ardooisesteenweg - Hoogleedsesteenweg - Heirweg (school) - Izegemseaardeweg (zone 30) - Mandellaan - Meiboomlaan
- Zondag 26 oktober: Mandellaan - Heirweg - Meensesteenweg - Moorseelsesteenweg
- Dinsdag 28 oktober: Meensesteenweg - Weststraat - Spanjestraat - Moorseelsesteenweg
Izegem:
- Woensdag 1 oktober: Italianenlaan (school) - Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Roeselaarsestraat
- Woensdag 8 oktober: Heilig Hartstraat - Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Ambachtenstraat
- Dinsdag 14 oktober: Italianenlaan (school) - Gentseheerweg - Prins Albertlaan - Kortrijksestraat - Heilig Hartstraat (school) - Roeselaarsestraat - Lodewijk de Raetlaan - Ambachtenstraat
- Dinsdag 21 oktober: Heilig Hartstraat (school) - Leenstraat - Lodewijk de Raetlaan - Gentseheerweg
- Zaterdag 25 oktober: Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Roeselaarsestraat - Prins Albertlaan
- Woensdag 29 oktober: Roeselaarsestraat - Meensesteenweg - Leenstraat - Kachtemsestraat
Hooglede
- Donderdag 2 oktober: Stationsstraat (zone 30) - Gitsbergstraat (zone 30) - Torhoutstraat (zone 30) - Hogestraat (zone 30)
- Donderdag 9 oktober: Hogestraat (zone 30) - Gitsbergstraat (zone 30) - Torhoutstraat (zone 30) - Stationsstraat (zone 30)
- Donderdag 16 oktober: Gitsbergstraat (fietsstraat) - Bruggestraat - Ieperstraat - Delaeystraat - Koolskampstraat - Rijksweg - Grijspeerdstraat - Roeselarestraat
- Maandag 27 oktober: Gitsbergstraat (fietsstraat) - Bruggestraat - Ieperstraat - Delaeystraat - Koolskampstraat - Rijksweg - Grijspeerdstraat - Amersveldestraat
