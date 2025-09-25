19°C
Aanmelden
Nieuws
Hooglede Roeselare Izegem

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand oktober

Flitsen - Flitsmarathon

© Belga

Elke maand maakt de politiezone RIHO bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.

De politiezone RIHO maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.

Dit zijn de geplande snelheidscontroles in oktober:

Roeselare: 

  • Maandag 6 oktober: Iepersestraat (school) - Diksmuidsesteenweg - Moorseelsesteenweg - Kaasterstraat (zone 30) 
  • Zaterdag 11 oktober: Hoogleedsesteenweg - Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerkesteenweg - Iepersestraat 
  • Zondag 12 oktober: Meensesteenweg - Ardooisesteenweg - Mandellaan - Beversesteenweg 
  • Maandag 13 oktober: Iepersestraat (school) - Kaasterstraat (zone 30) - Koestraat (zone 30) - Oekensestraat (zone 30) 
  • Maandag 20 oktober: Kattenstraat (zone 30) - Iepersestraat (school) - Weststraat (zone 30) - Spanjestraat (zone 30) 
  • Donderdag 23 oktober: Meensesteenweg (school) - Moorseelsesteenweg - Ardooisesteenweg - Hoogleedsesteenweg - Heirweg (school) - Izegemseaardeweg (zone 30) - Mandellaan - Meiboomlaan 
  • Zondag 26 oktober: Mandellaan - Heirweg - Meensesteenweg - Moorseelsesteenweg 
  • Dinsdag 28 oktober: Meensesteenweg - Weststraat - Spanjestraat - Moorseelsesteenweg 

Izegem:  

  • Woensdag 1 oktober: Italianenlaan (school) - Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Roeselaarsestraat 
  • Woensdag 8 oktober: Heilig Hartstraat - Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Ambachtenstraat 
  • Dinsdag 14 oktober: Italianenlaan (school) - Gentseheerweg - Prins Albertlaan - Kortrijksestraat - Heilig Hartstraat (school) - Roeselaarsestraat - Lodewijk de Raetlaan - Ambachtenstraat 
  • Dinsdag 21 oktober: Heilig Hartstraat (school) - Leenstraat - Lodewijk de Raetlaan - Gentseheerweg 
  • Zaterdag 25 oktober: Gentseheerweg - Lodewijk de Raetlaan - Roeselaarsestraat - Prins Albertlaan 
  • Woensdag 29 oktober: Roeselaarsestraat - Meensesteenweg - Leenstraat - Kachtemsestraat 

Hooglede

  • Donderdag 2 oktober: Stationsstraat (zone 30) - Gitsbergstraat (zone 30) - Torhoutstraat (zone 30) - Hogestraat (zone 30) 
  • Donderdag 9 oktober: Hogestraat (zone 30) - Gitsbergstraat (zone 30) - Torhoutstraat (zone 30) - Stationsstraat (zone 30) 
  • Donderdag 16 oktober: Gitsbergstraat (fietsstraat) - Bruggestraat - Ieperstraat - Delaeystraat - Koolskampstraat - Rijksweg - Grijspeerdstraat - Roeselarestraat
  • Maandag 27 oktober: Gitsbergstraat (fietsstraat) - Bruggestraat - Ieperstraat - Delaeystraat - Koolskampstraat - Rijksweg - Grijspeerdstraat - Amersveldestraat 

Redactie
Politiezone RIHO Snelheidscontroles

Meest gelezen

Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken
2e steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Roemeense man (39) steekt partner (35) neer in Roeselare

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Asfaltering - asfalt - werken

Nachtelijke asfalteringswerken op Oostendse Ring vanaf 6 oktober: dit mag je verwachten
Scheldetunnel 1

Laatste deel Scheldetunnel vertrokken vanuit Zeebrugge
Trajectcontroles

Vooruit wil afschaffing trajectcontroles herbekijken
Ongeval1

Einde A19 in Ieper even afgesloten door ongeval
Kruispunt Vijfwegen in Rumbeke

Mobiliteitsplan in Rumbeke wordt aangepast na evaluatie: dit verandert er
Aanvaring zeebrugge 1

Scheepvaart in Zeebrugse haven gestremd nadat schip tegen sluis is gevaren
Aanmelden