Hevig pro­test voor en tij­dens info­markt Ven­ti­lus in Ardooie

Zo’n 150 mensen hebben gisteren in Ardooie actie gevoerd voor en tijdens de infomarkt van Elia over het Ventilusproject. Het ging er behoorlijk heftig aan toe.

Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia wil bouwen in West-Vlaanderen en die de elektriciteit die zal worden opgewekt door de nieuwe windparken op zee naar het binnenland moet transporteren. Die lijn loopt voor een deel bovengronds, vooral in Ardooie. En dat is niet naar de zin van de buurtbewoners, ook niet van de burgemeester. Vandaar de actie van gisteravond. 

Eerst staken ze een stropop in brand, en dan drongen ze zich naar binnen, ook al was dat niet toegelaten. De security kon niets tegen zo’n groep beginnen. Enkele actievoerders trokken scherp van leer tegen vertegenwoordigers van Elia en er ontstond een heftige woordenwisseling.

Van vragen over compensaties tot installatie: dit mogen bewoners verwachten van Ventilus-infosessies
